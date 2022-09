Seine-Maritime. Feu de tracteur dans un bâtiment agricole : 53 vaches évacuées à temps

Un bâtiment agricole a brûlé ce samedi 24 septembre en fin de journée à Anglesqueville-l'Esneval, en Seine-Maritime. L'alerte a été donnée aux environs de 18 heures.



Selon les premiers éléments fournis aux sapeurs-pompiers, le bâtiment de 300 m2 en feu abritait un tracteur et une cinquantaine de vaches qui étaient en cours d'évacuation par le propriétaire.



Sur place, chemin du Divisé, les secours ont déployé une lance à incendie avec laquelle ils sont parvenus à circonscrire le sinistre.



L'exploitant a pu évacue et mettre à l'abri les 53 bovins qui se trouvaient à proximité.



L'intervention qui a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers avec six engins n'a fait aucun blessé.