Seine-Maritime. Drame au large d’Étretat : un homme de 48 ans se noie, malgré l’intervention des secours

L’alerte a été donnée vers 9h15, ce samedi, pour porter secours à deux baigneurs qui s’étaient mis à l’eau depuis la plage d’Étretat. L’un des deux, âgé de 18 ans, est parvenu à regagner le rivage. L’autre, un homme de 48 ans, est resté en difficulté en mer.
Le corps retrouvé vers 16 heures
Malgré plusieurs tentatives de sauvetage, les conditions météorologiques ont fortement compliqué l’intervention. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 n’a pas pu accéder à la victime. Les sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers ainsi que les équipes de la SNSM, mobilisées à l’appel du CROSS Gris-Nez, n’ont pas non plus été en mesure de mettre une embarcation à l’eau.
Le corps de la victime n’a été retrouvé qu’en milieu d’après-midi, vers 16h, à marée basse. Il a été déclaré décédé et pris en charge par la gendarmerie. Le maire de la commune était présent sur les lieux.
