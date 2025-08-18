Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime. Deux blessés dans une collision entre véhicules utilitaires au Havre


La circulation a été coupée boulevard de Leningrad le temps de l’intervention des secours. Deux blessés légers ont été transportés à l’hôpital.



Lundi 18 Août 2025 - 15:44



Un accident de la circulation s’est produit ce lundi 18 août, en fin de matinée, sur le boulevard de Leningrad au Havre. Deux véhicules utilitaires sont entrés en collision.

Les secours ont été avisés peu avant midi, à 11h54. Les premiers éléments faisaient état d’un homme bloqué dans son véhicule. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, les deux conducteurs, âgés de 21 et 25 ans, étaient sortis de leurs utilitaires.

Secours mobilisés et circulation coupée

Seize sapeurs-pompiers, avec cinq véhicules de secours routier, ont procédé à la sécurisation des lieux et à la prise en charge des victimes. Les deux hommes, légèrement blessés, ont été évacués vers deux établissements hospitaliers différents : la clinique des Ormeaux pour le conducteur de 25 ans, et le centre hospitalier Jacques-Monod pour celui de 21 ans.

La circulation a été totalement interrompue sur le boulevard de Leningrad pendant l’intervention, avant d’être rétablie.

