Seine-Maritime. Deux blessés dans une collision entre véhicules utilitaires au Havre

Seize sapeurs-pompiers, avec cinq véhicules de secours routier, ont procédé à la sécurisation des lieux et à la prise en charge des victimes. Les deux hommes, légèrement blessés, ont été évacués vers deux établissements hospitaliers différents : la clinique des Ormeaux pour le conducteur de 25 ans, et le centre hospitalier Jacques-Monod pour celui de 21 ans.

La circulation a été totalement interrompue sur le boulevard de Leningrad pendant l’intervention, avant d’être rétablie.