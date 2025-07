Seine-Maritime. Des héros du quotidien honorés pour leur bravoure à la cérémonie du 14 juillet à Rouen

Ils ont fait preuve d’un courage exemplaire face au danger, relève le préfet de Seine-Maritime. Lors de la cérémonie républicaine organisée à Rouen ce 14 juillet, le représentant de l'État mettra en lumière des actes de bravoure réalisés ces derniers mois par des fonctionnaires de police et une conductrice de bus. Six personnes recevront à cette occasion une médaille d’honneur pour avoir risqué leur vie afin de sauver celle des autres.



Un policier extrait des victimes d’une voiture en flammes

Le gardien de la paix Yannick Drouet recevra la médaille d’argent pour une intervention spectaculaire à Petit-Quevilly, le 31 mai 2025. Ce jour-là, il n’a pas hésité à s’élancer vers un véhicule en feu, après un accident de la circulation, pour en extraire le conducteur et un passager coincé à l’intérieur.



Le préfet a salué son « courage extraordinaire », rappelant que l’intervention s’était déroulée dans un contexte particulièrement périlleux, le véhicule contenant des bonbonnes de protoxyde d’azote, ce qui faisait craindre une explosion imminente.



Une action collective sous haute tension

Trois autres policiers seront décorés de la médaille de bronze pour leur rôle essentiel lors de cette même intervention.

Il s’agit de Natacha Besnard, policière adjointe, de Vincent Levard, brigadier-chef, et de Vincent Pillon, gardien de la paix.



La jeune policière s’est illustrée par un geste décisif : elle a pulvérisé le contenu d’un extincteur sur le capot en feu du véhicule pour ralentir la propagation des flammes, créant ainsi un laps de temps précieux pour ses collègues.

Ces derniers ont alors pu éloigner un blessé extrait de l’habitacle et tenter d’en dégager un second, agissant malgré le danger d’explosion toujours présent.