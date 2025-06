Seine-Maritime. Bouchon important sur l’A150 en direction de Barentin après un épandage de carburant

Les services d’intervention sont actuellement mobilisés pour sécuriser les lieux et procéder au nettoyage de la voie concernée. L’incident provoque d’importantes difficultés de circulation sur plusieurs kilomètres. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’axe reste fortement ralenti.



Conseils aux automobilistes : évitez le secteur



La Dirno invite les automobilistes à éviter, dans la mesure du possible, l’A150 en direction de Barentin. Il est conseillé :

• de différer son horaire de déplacement,

• ou d’emprunter un itinéraire de déviation par la D6015 via Maromme et Déville-lès-Rouen pour rejoindre Barentin.



Une signalisation adaptée est mise en place sur l’autoroute afin d’informer les usagers en temps réel.