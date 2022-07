Seine-Maritime : 5 hectares de sous-bois partis en fumée ce soir à Roncherolles-en-Bray

Cinq hectares de sous-bois ont été détruits par le fru en début de soirée à Roncherolles-en-Bray en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19h45, rue du Mont-du-Gâts où un incendie était signalé au niveau de plusieurs arbres.



Des moyens adaptés ont été dépêchés, soit 43 sapeurs-pompiers et 10 engins, afin de stopper au plus vite la propagation des flammes qui ont déjà embrasé une surface estimée pour le moment à cinq hectares, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).



Aucune victime n’est à déplorer.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie