Seine-Maritime : 5 hectares de chaume ravagés par les flammes dans le Pays de Bray

Une heure plus tard, un autre feu de chaume s’est déclaré sur la commune de Lacrique. Là ce sont deux hectares qui ont brûlé ainsi qu’un engin agricole qui travaillait dans le champ.



A 17h30, les deux incendies avaient été éteints a indiqué le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Ces feux à répétition sont la conjugaison de deux phénomènes : les fortes chaleurs du moment et une activité agricole soutenue depuis le début de la semaine.