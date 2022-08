Sécurité routière : un nouveau radar automatique mis en service sur l'A150 entre Rouen et Barentin

Un radar automatique fixe va entrer en service ce jeudi 4 août, à partir de minuit, sur l'autoroute A150 . C'est le préfet de la Seine-Maritime qui l'annonce dans un communiqué publié aujourd'hui mercredi.



L'appareil "double face" a été installé il y a quelques semaines juste après le viaduc de Bapeaume dans la montée vers Barentin et a fait l'objet de tests.



À la croisée des flux provenant du Pont Flaubert et du centre-ville de Rouen, l'A150 est le lieu d'accidents nombreux du fait, notamment, du différentiel de vitesse entre les poids lourds et les voitures, remarque la préfecture.