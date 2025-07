Sécurité estivale : Le Tréport, en Seine-Maritime, sous haute vigilance pour accueillir les vacanciers

Jeudi 10 juillet à 15 h 30, une présentation officielle des dispositifs mis en place est organisée au poste de secours de la plage du Tréport. Plusieurs personnalités et responsables seront présents : Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime, André Gautier, président du conseil d’administration du SDIS76 et vice-président du Département, et Laurent Jacques, maire du Tréport.



Ils seront accompagnés des forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie), des sapeurs-pompiers, de l’ARS (Agence régionale de santé), des directions départementales interministérielles ainsi que du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES).