Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

La situation hydrologique se dégrade dans l’Eure. Malgré des pluies conséquentes en 2024, la fin de l’hiver et le printemps ont été marqués par un déficit pluviométrique important, atteignant 50 % entre février et mai par rapport aux normales de saison. Seul le mois de juillet a fait exception, notamment dans l’ouest du département.



Le début du mois d’août, sans la moindre précipitation, a aggravé la baisse des débits sur les cours d’eau, déjà fragilisés. Les températures élevées actuelles accélèrent l’assèchement des sols, analyse la préfecture de l'Eure.