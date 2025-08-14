Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

La Charentonne dans le secteur de Bernay fait partie des rivières sous surveillance en raison de la sécheresse - Illustration Google Maps
La situation hydrologique se dégrade dans l’Eure. Malgré des pluies conséquentes en 2024, la fin de l’hiver et le printemps ont été marqués par un déficit pluviométrique important, atteignant 50 % entre février et mai par rapport aux normales de saison. Seul le mois de juillet a fait exception, notamment dans l’ouest du département.
Le début du mois d’août, sans la moindre précipitation, a aggravé la baisse des débits sur les cours d’eau, déjà fragilisés. Les températures élevées actuelles accélèrent l’assèchement des sols, analyse la préfecture de l'Eure.
Le début du mois d’août, sans la moindre précipitation, a aggravé la baisse des débits sur les cours d’eau, déjà fragilisés. Les températures élevées actuelles accélèrent l’assèchement des sols, analyse la préfecture de l'Eure.
Cinq secteurs sous surveillance
Face à cette situation, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a signé un arrêté plaçant cinq des quinze zones d’alerte sécheresse en vigilance : la Charentonne, l’Iton amont, l’Iton aval, la Risle amont et l’Avre amont. Pour l’heure, aucune restriction d’usage n’est imposée.
« Nous sommes tous appelés à adopter dès maintenant des gestes responsables pour économiser l’eau en ce milieu d’été et avant les périodes habituels d’étiage ». Préfecture de l'Eure.Particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs sont invités à limiter les usages non essentiels de l’eau afin de préserver la ressource et les milieux naturels. Une consommation raisonnée pourrait retarder l’instauration de mesures contraignantes si la situation venait à se détériorer.