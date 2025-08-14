Connectez-vous S'inscrire

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture


Après un printemps sec et un début août sans pluie, plusieurs rivières du département affichent des débits en baisse. La préfecture appelle à un usage raisonné de l’eau.



Jeudi 14 Août 2025 - 18:29



La Charentonne dans le secteur de Bernay fait partie des rivières sous surveillance en raison de la sécheresse - Illustration Google Maps
La Charentonne dans le secteur de Bernay fait partie des rivières sous surveillance en raison de la sécheresse - Illustration Google Maps
La situation hydrologique se dégrade dans l’Eure. Malgré des pluies conséquentes en 2024, la fin de l’hiver et le printemps ont été marqués par un déficit pluviométrique important, atteignant 50 % entre février et mai par rapport aux normales de saison. Seul le mois de juillet a fait exception, notamment dans l’ouest du département.

Le début du mois d’août, sans la moindre précipitation, a aggravé la baisse des débits sur les cours d’eau, déjà fragilisés. Les températures élevées actuelles accélèrent l’assèchement des sols, analyse la préfecture de l'Eure.

Cinq secteurs sous surveillance

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture
Face à cette situation, le préfet de l’Eure, Charles Giusti, a signé un arrêté plaçant cinq des quinze zones d’alerte sécheresse en vigilance : la Charentonne, l’Iton amont, l’Iton aval, la Risle amont et l’Avre amont. Pour l’heure, aucune restriction d’usage n’est imposée.
 « Nous sommes tous appelés à adopter dès maintenant des gestes responsables pour économiser l’eau en ce milieu d’été et avant les périodes habituels d’étiage ». Préfecture de l'Eure.      
Particuliers, collectivités, industriels et agriculteurs sont invités à limiter les usages non essentiels de l’eau afin de préserver la ressource et les milieux naturels. Une consommation raisonnée pourrait retarder l’instauration de mesures contraignantes si la situation venait à se détériorer.

 




Mots clés : Eure, préfecture, rivières, sécheresse

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

14/08/2025

Eure. Une remorque contenant du papier et du plastique s'enflamme chez Green Recycl' au Val d’Hazey

14/08/2025

Rouen : un cycliste prête main-forte aux policiers pour arrêter un voleur à la roulotte

14/08/2025

Fécamp. Une jeune femme affirme que sa fille et son conjoint sont en train de se noyer : tout était faux

14/08/2025

Quarante-neuf migrants interceptés et pris en charge à Varengeville-sur-Mer, en Seine-Maritime

14/08/2025

#InfoRoute. Un poids lourd couché sur l’A84 : l’axe Rennes–Caen fermé à hauteur de La Trinité

13/08/2025

L’économie de défense pèse plus de 8 000 emplois en Normandie

13/08/2025

Seine-Maritime : une motocycliste héliportée à Dieppe, blessée dans un accident de la route à Cany-Barville

13/08/2025

Yvelines : appel à témoins après la disparition inquiétante de Mina, 15 ans, à Triel-sur-Seine

13/08/2025

Yvelines. Refus d'obtempérer à Poissy : l'auteur d'un rodéo urbain fait des doigts d'honneur aux policiers

13/08/2025

Vol de fûts de bière dans un bar au Havre : un suspect arrêté, son complice en fuite

13/08/2025

RN28 : circulation rétablie partiellement entre Rouen et Isneauville après un accident

13/08/2025

Yvelines : trois adolescents interpellés en flagrant délit pour tentative de vol par effraction à Porcheville

13/08/2025

Carambolage sur l’A150 à La Vaupalière, près de Rouen : une femme blessée légèrement

12/08/2025

Accident impliquant un poids lourd sur la N28 : circulation coupée à Bois-Guillaume, près de Rouen

12/08/2025

Seine-Maritime : un incendie dans une boulangerie à Montivilliers mobilise 26 sapeurs-pompiers

12/08/2025

Dieppe : cinq mineurs interpellés pour dégradations sur des voitures en stationnement

12/08/2025

Rouen : une jeune femme vient restituer un téléphone volé et se fait dérober ses cartes bancaires

12/08/2025

Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer

12/08/2025

Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

12/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Agenda
Les infos les + lues

Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

09/08/2025 -

Il part en vacances avec 2 g d'alcool dans le sang, roule à contresens et percute une voiture près de Rouen

08/08/2025 -

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

12/08/2025 -

Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

11/08/2025 -

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025 -

Fécamp. Une jeune femme affirme que sa fille et son conjoint sont en train de se noyer : tout était faux

14/08/2025 -

Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue

08/08/2025 -

Seine-Maritime : un chien blessé après une chute de trois étages à Dieppe

08/08/2025 -

Refus d'obtempérer au Havre : un pilote de motocross intercepté dans un jardin après une course-poursuite

08/08/2025 -

Fuite de gaz à Évreux : un périmètre de sécurité mis en place rue Saint-Germain

08/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen