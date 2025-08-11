Connectez-vous S'inscrire

Sécheresse. Le débit de l'Epte à Gournay-en-Bray, sous le seuil d'alerte : la préfecture prend un arrêté


Le débit de la rivière l’Epte à Gournay-en-Bray est passé sous le seuil d’alerte. Pas de restriction, mais un appel à la sobriété est lancé par la préfecture de Seine-Maritime.



Lundi 11 Août 2025 - 19:08



Le seuil de vigilance a été atteint sur l'Epte, dans le secteur de Gournay-en-Bray
La préfecture de Seine-Maritime a placé, ce lundi 11 août, la "zone 10" située dans le Pays de Bray en vigilance sécheresse. Cette décision fait suite au passage sous le seuil de vigilance du débit de l’Epte à Gournay. Les secteurs situés en aval ne sont pas concernés.

Aucune restriction d’usage n’est imposée pour le moment, indique la préfecture dans un communiqué. L’arrêté préfectoral vise avant tout à sensibiliser les particuliers, collectivités et entreprises à adopter des pratiques économes en eau. Les installations classées pour la protection de l’environnement sont invitées à former leur personnel et à préparer un plan d’action en cas d’aggravation de la situation.

Situation globalement favorable ailleurs

En dehors de la zone 10 – Bray, qui ne bénéficie pas de la nappe de craie, la situation reste satisfaisante dans le reste du département : les nappes, rechargées entre septembre et mars, maintiennent un bon niveau des cours d’eau. Aucun franchissement de seuil de vigilance n’est attendu ailleurs cette année.

Les informations actualisées sur la sécheresse en Seine-Maritime sont disponibles sur le site de la préfecture : seine-maritime.gouv.fr.

Le site gouvernemental Vigieau et la plateforme infeau'graphie  permettent de suivre la situation nationale et les éventuelles restrictions locales.
 

Seule la zone 10 est concernée par l'arrêté préfectoral
