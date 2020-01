Scènes d’émeutes à Saint-Etienne-du-Rouvray : les policiers font usage de lacrymogène et de balles de défense

Publié le 06/01/2020 à 16:20

Pompiers et policiers ont été visés par des tirs de mortier d’artifice et des projectiles par un groupe d’assaillants réfugiés derrière une barricade composée de poubelles enflammées et de barrières métalliques