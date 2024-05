Sauvetage de 66 migrants, dont des femmes et des enfants, en difficulté au large de Dieppe

Dans l'après-midi, l'Yser a réussi à sécuriser l'embarcation et à récupérer tous les naufragés. Ces derniers ont été transportés au port de Dieppe, où ils ont été pris en charge par les services de secours et la police aux frontières, garantissant leur sécurité et débutant les procédures administratives nécessaires.



Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a renouvelé ses mises en garde contre les traversées de la Manche. Ce secteur, l'un des plus fréquentés au monde, présente des risques significatifs liés au trafic dense — plus de 600 navires de commerce par jour — et à des conditions météorologiques souvent hostiles, avec une moyenne annuelle de 120 jours de vent de force 7 ou plus. Ces éléments rendent cette route périlleuse, même par temps clair et mer belle, insistent les autorités maritimes.