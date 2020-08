Sans permis, sa voiture percute violemment un scooter à Rouen : un blessé dans un état grave

Le conducteur de l’Audi est interpellé sur place. Il avoue aux policiers ne pas être titulaire du permis de conduire.



Les dépistages d’alcoolémie et stupéfiants sont négatifs. Il est placé en garde à vue jusqu’à dimanche et sa présentation à un magistrat du parquet de Rouen qui décide l’ouverture d’une information judiciaire et sa mise en examen pour défaut de permis et blessures involontaires.