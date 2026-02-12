Connectez-vous S'inscrire

Saisie sur le port de Cherbourg : 8,4 tonnes de cigarettes de contrebande parmi les pommes de terre


Dissimulées derrière un chargement de pommes de terre, 8,4 tonnes de cigarettes destinées à l’Irlande ont été interceptées par les douanes sur le terminal du port de Cherbourg. La valeur marchande est estimée à 5,46 millions d’euros.



Jeudi 12 Février 2026 - 14:49


Les douaniers de Cherbourg saisissent plus de 8 tonnes de tabac de contrebande dans un poids lourd chargé de pommes de terre - Photo Douanes
La découverte remonte au 4 février. Lors d’un contrôle ciblé sur le terminal du port de Cherbourg, les agents de la brigade des douanes ont inspecté une semi-remorque en provenance des Pays-Bas et à destination de l’Irlande.

Derrière des sacs de pommes de terre soigneusement disposés, ils mettent au jour 8,4 tonnes de cigarettes de contrebande. Une marchandise destinée à alimenter des circuits de distribution illégaux, dont la valeur à la revente est estimée à 5,46 millions d’euros.

50 000€ d'amende et peine de prison

Ce n’est pas la première interception sur cette ligne maritime stratégique. En octobre 2025, une cargaison de 7 tonnes de tabac avait déjà été saisie sur le même port, dans un camion effectuant le même trajet Pays-Bas – Irlande.

Le chauffeur du poids lourd a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à une amende douanière de 50 000 euros, à un an de prison avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le chargement légal de pommes de terre ainsi que le camion lui ont été restitués. Les cigarettes saisies seront, elles, détruites par les services douaniers.

Un trafic massif à l’échelle nationale

Cette opération s’inscrit dans un contexte de renforcement de la lutte contre les trafics de tabac, considérés comme une source majeure de financement pour les réseaux criminels organisés.

En 2024, la Douane française a saisi 488,73 tonnes de tabac sur l’ensemble du territoire, un niveau qui illustre l’ampleur du phénomène et la pression exercée sur les axes logistiques européens.




Mots clés : Cherbourg, cigarettes de contrebande, douanes, Normandie, saisie




