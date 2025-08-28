Connectez-vous S'inscrire

Saint-Pierre-lès-Elbeuf : le voleur à l'étalage récidiviste confondu par la vidéosurveillance de l'hypermarché


Comme en atteste la vidéosurveillance, le quadragénaire avait déjà été repéré dans le magasin en train de dérober des marchandises. Cette fois, il a été intercepté en flagrant délit par l'agent de sécurité.



Jeudi 28 Août 2025 - 11:27



Le client indélicat a tenté de passer les caisses avec un casque audio d'une valeur de 299 euros - Illustration Pixabay
Un voleur àl'étalage a été démasqué dans la soirée d'hier, mercredi, vers 19h50, par l'agent de sécurité de l'hypermarché Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Le client indélicat  a été intercepté pour avoir franchi les caisses du magasin sans payer un casque audio d’une valeur de 299 €. Le suspect a été remis aux mains de policiers de la brigade anti-criminalité, informés des faits. 

Un "habitué" du magasin

Selon le surveillant, le même individu s’était déjà présenté pas plus tard que lundi dans l’enseigne dérobant notamment un ordinateur portable de marque Thomson. Venu à plusieurs reprises les semaines prcédentes, il avait déjà dérobé d’autres objets, sans être alors inquiété. L'ensemble des faits ont été enregistrés par la vidéosurveillance, précise-t-on à la direction interdépartementale de la police nationae (DIPN76)..

Âgé de 41 ans, l’homme a été placé en garde à vue pour vols à l’étalage.




Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime, vol à l'étalage

              



Saint-Pierre-lès-Elbeuf : le voleur à l'étalage récidiviste confondu par la vidéosurveillance de l'hypermarché

