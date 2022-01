Saint-Aubin-lès-Elbeuf : il conduisait en état d'ivresse, à vive allure, sans permis et sans assurance

L'attention d'un équipage de police-secours, en patrouille rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, ce mardi 4 janvier vers 23 heures, a été attirée par une voiture qui roulait à vive allure.



Les policiers se sont lancés à la poursuite du chauffard après avoir activé deux tons et gyrophare. Le véhicule, une Ford KA, a été intercepté sans difficulté. Son conducteur, un homme âgé de 27 ans dont c'était l'anniversaire le jour même, était visiblement alcoolisé. Contrôlé positif à l'éthylotest, il a été invité ensuite, au commissariat, à souffler dans l'éthylomètre. Résultat : 1,01 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 2,02 grammes par litre de sang.



Les vérifications ont par ailleurs permis d'établir que l'automobiliste, domicilié à Cléon, conduisait alors qu'il est sous le coup d'une suspension de permis et que son véhicule n'est pas assuré. Il a été placé en garde à vue et sa voiture a été immobilisée.