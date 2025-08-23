Connectez-vous S'inscrire

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)


Quatre hectares de chaume ont été détruits vendredi soir à Saint-Aubin-d’Escroville (Eure), malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers



Samedi 23 Août 2025 - 10:35



Un important feu de chaume s’est déclaré hier, vendredi 22 août, vers 18h20, sur une parcelle agricole de 10 hectares située en bordure de la rue des Dix Acres, à Saint-Aubin-d’Escroville, commune proche du Neubourg.

Alertés, treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec plusieurs engins afin d’éviter toute propagation du sinistre.

4 ha détruits

Les secours ont engagé des lances à incendie pour circonscrire rapidement le feu. Grâce à leur intervention, la surface détruite a pu être limitée à 4 hectares, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).

Le sinistre a été déclaré circonscrit aux alentours de 20h30. Les pompiers ont ensuite regagné leurs casernes. Aucun dégât n’a été signalé sur les habitations ou infrastructures environnantes.
 




