Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

Un important feu de chaume s’est déclaré hier, vendredi 22 août, vers 18h20, sur une parcelle agricole de 10 hectares située en bordure de la rue des Dix Acres, à Saint-Aubin-d’Escroville, commune proche du Neubourg.
Alertés, treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec plusieurs engins afin d’éviter toute propagation du sinistre.
4 ha détruits
Les secours ont engagé des lances à incendie pour circonscrire rapidement le feu. Grâce à leur intervention, la surface détruite a pu être limitée à 4 hectares, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).
Le sinistre a été déclaré circonscrit aux alentours de 20h30. Les pompiers ont ensuite regagné leurs casernes. Aucun dégât n’a été signalé sur les habitations ou infrastructures environnantes.
