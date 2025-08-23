Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

Les secours ont engagé des lances à incendie pour circonscrire rapidement le feu. Grâce à leur intervention, la surface détruite a pu être limitée à 4 hectares, selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).

Le sinistre a été déclaré circonscrit aux alentours de 20h30. Les pompiers ont ensuite regagné leurs casernes. Aucun dégât n’a été signalé sur les habitations ou infrastructures environnantes.