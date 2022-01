SNCF : la circulation des trains fortement perturbée entre Rouen et Le Havre

La circulation des trains est fortement perturbée depuis 5 heures ce mercredi matin entre Rouen et le Havre, en Seine-Maritime. Suite à un "incident survenu sur un train d'une autre compagnie" indique la SNCF sur son compte Twitter, entre Maromme et Barentin (il s'agit du déraillement d'un wagon sur un train de travaux) la circulation des trains a été interrompue sur la ligne Rouen - Le Havre.



Plusieurs trains ont été détournés, impliquant des allongements de parcours allant jusqu'à 1 heure. Le 3103 est arrivé ainsi au Havre avec 60 minutes de retard.



A 9h30, l'intervention était toujours en cours.« Le train a été remis sur les rails. Le trafic reste interrompu entre Maromme et Barentin jusqu'à 14 heures », précise la SNCF.