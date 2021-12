Rouen : victimes d’insultes, les policiers arrêtent un adolescent avec un couteau et de la drogue

Un adolescent a été placé en garde à vue après avoir été contrôlé sur la voie publique, à Rouen, en possession d’une arme blanche et de sept sachets de résine de cannabis.



Lundi 20 décembre, vers 23h30, un équipage de la brigade anticriminalité est en train de contrôler le conducteur d’une voiture a l’angle des rues Jeanne-d’Arc et aux Ours. Au même moment, trois jeunes noctambules s’approchent et invectivent à voix basse les policiers en les traitant d’enc…