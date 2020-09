Rouen : une supérette attaquée ce matin à la voiture-bélier dans le quartier de la Grand-Mare

Le magasin Leader Price situé dans le centre commercial César Franck, rue François-Couperin, à la Grand-Mare, à Rouen (Seine-Maritime) a été la cible d'une attaque à la voiture-bélier, ce lundi 7 septembre, vers 5 heures du matin.



A l'aide d'un véhicule, les individus ont enfoncé et arraché le rideau métallique de la supérette. Selon les premiers éléments, ils sont entrés à l'intérieur du magasin et se sont ensuite attaqués à la porte donnant accès au bureau où est entreposé le coffre-fort. Ils ne sont cependant pas parvenus à l'ouvrir.



Les malfaiteurs sont repartis apparemment bredouilles, à bord du même véhicule. Ce dernier, dont on ignore s'il a été volé, n'avait pas été retrouvé en milieu de matinée.



Des constatations de police technique et scientifique ont été effectués par le service régional d'identité judiciaire. L'enquête devrait être confiée à la Sûreté départementale.