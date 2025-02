Rouen : une jeune fille de 14 ans chute dans la Seine, et remonte aidée par un témoin

Une adolescente de 14 ans est tombée dans la Seine ce matin aux abords du pont Boieldieu, à Rouen (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers, alertés à 8h20, ont rapidement dépêché une équipe de sauveteurs aquatiques sur place.



À leur arrivée, la jeune fille avait réussi à regagner une échelle et a pu sortir de l’eau, aidée par un témoin, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). La victime a été prise en charge par les secours pour s’assurer de son état de santé.



L’intervention a mobilisé cinq engins et huit sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique.



Les circonstances de la chute sont pour l’heure inconnues.



