Rouen : une jeune femme vient restituer un téléphone volé et se fait dérober ses cartes bancaires

Les faits se sont déroulés lundi 11 août vers 20 heures, place de l’Opéra à Rouen. Ce qui semblait au départ être une agression sur une jeune femme s’est avéré être une rencontre liée à un vol… qui en a révélé un autre.



Alertée par un témoin, la brigade anti-criminalité (BAC) est intervenue en bas de la rue Jeanne-d’Arc, dans le secteur de l'Opéra de Rouen Normandie, où trois individus semblaient s’en prendre à une femme assise sur un banc. Selon le témoin, ils fouillaient son sac à main.



À leur arrivée, les policiers constatent effectivement la scène. Ils mettent la jeune femme, âgée de 26 ans et placée sous curatelle, à l’écart, puis procèdent au contrôle des trois hommes âgés de 16, 17 et 19 ans.

Vol de téléphone et de cartes bancaires Les auditions permettent d’éclaircir la situation : la jeune femme, originaire de Mesnil-Esnard, reconnaît avoir volé, deux jours plus tôt, le téléphone portable du plus âgé des trois. Elle explique être venue sur place pour le lui restituer.



Invitée par les policiers à vérifier ses affaires dans son sac à main, elle constate que deux de ses cartes bancaires ont disparu. Les fonctionnaires les retrouvent dans les poches du jeune homme de 19 ans, également porteur de trois téléphones : celui récupéré auprès de la jeune femme, et deux autres d’origine suspecte.



Selon la victime, ce dernier aurait tenté d’obtenir les codes secrets de ses cartes bancaires.



Les protagonistes de cette affaire ont été emmenés à l'hôtel de police pour tenter d'en comprendre les tenants et aboutissants.



