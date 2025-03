Rouen : une femme de 79 ans déjoue une escroquerie au faux banquier, quatre suspects interpellés

Le faux banquier arrive rapidement chez la septuagénaire, mais, par chance, il est mis en fuite par un témoin. Ce dernier le suit discrètement et le voit monter dans une Toyota noire, à bord de laquelle se trouvent trois autres individus.



Alertés, les policiers établissent rapidement que ce véhicule a déjà été signalé dans d’autres affaires similaires d’escroquerie. La Toyota est finalement repérée par la brigade anticriminalité (BAC) au niveau du rond-point Saint-Hilaire et interceptée. Ses occupants, quatre jeunes âgés de 20 ans, sont interpellés et placés en garde à vue.