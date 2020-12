Rouen : une enveloppe suspecte interceptée à la Banque Postale, les démineurs sont sur place

Les démineurs de la sécurité civile de Caen (Calvados) sont en cours d’intervention, ce vendredi, à 14h18, dans les locaux des services financiers de la Banque Postale à Rouen, pour une enveloppe suspecte.



L’alerte a été donnée à 11h20. Une enveloppe dégageant une odeur suspecte a été interceptée par deux employés du centre financier. Par sécurité, le premier étage du bâtiment, situé rue Albert Glatigny, dans le secteur de Saint-Sever sur la rive gauche, a été évacué et la rue a été fermée à la circulation par les services de police.



Les sapeurs-pompiers, en particulier la cellule spécialisée en risque chimique et technologique, sont intervenus. La lettre suspecte a été isolée jusqu’à l’arrivée des démineurs qui vont se charger de vérifier ce qu’elle contient et de la neutraliser si besoin est.



Plus d’informations à venir