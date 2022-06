Rouen : un voleur à la roulotte est rattrapé par les policiers grâce au témoignage de la victime

Le témoin alerte immédiatement la police et fournit le signalement du voleur et de sa voiture. Un équipage de la compagnie d’intervention en patrouille dans le secteur repère rapidement ladite voiture et l’intercepte.



Son conducteur, âgé de 35 ans, est interpellé en flagrant délit après la découverte de la fameuse mallette rouge dans l’habitacle du Picasso.