Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone


Un jeune homme de 21 ans a dû être hospitalisé après une mauvaise chute en tentant de récupérer son téléphone tombé derrière la grille du donjon en chahutant avec son amie.



Mardi 26 Août 2025 - 12:09



Le jeune homme s'est blessé à la cuisse avec une pointe de la grille en fer et a chuté à l'intérieur de la cour du donjon - Illustration Google Maps
Les faits se sont produits cette nuit du 25 au 26 août, vers 1h50, au pied du donjon, dans le centre historique de Rouen (Seine-Maritime). Un équipage de Police secours est appelé par une jeune femme de 20 ans signalant que son ami, blessé, s’est retrouvé coincé dans l’enceinte du monument.

Selon les premiers éléments, le téléphone du jeune homme est tombé de l’autre côté de la grille, haute de trois mètres, alors que tous les deux chahutaient dans la rue. Ce dernier, âgé de 21 ans, a alors entrepris de l’escalader pour le récupérer.

Blessé à la cuisse et suspicion de fracture

Dans sa manœuvre, il s’est blessé en s’enfonçant l’une des pointes métalliques de la grille dans la cuisse droite avant de chuter dans la cour du donjon, côté intérieur.

Les pompiers, arrivés rapidement sur place avec une équipe du SMUR, ont pris en charge la victime après avoir dû forcer la grille pour pénétrer à l'intérieur. Souffrant d’une suspicion de fracture du fémur, le jeune homme a été transporté à l’hôpital.





Mots clés : faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime

              


Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

