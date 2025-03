Rouen : un étudiant chute d’une passerelle à la faculté de droit, il est transporté au CHU

Un jeune homme de 29 ans a été pris en charge par les secours ce mardi après-midi, après avoir chuté d’une passerelle située dans l’enceinte de la faculté de droit de Rouen, dans le campus de la rue Pasteur.



L’intervention, déclenchée à 14h30, a mobilisé 10 sapeurs-pompiers et 5 engins de secours, ainsi que le SMUR de Rouen, qui a procédé à la médicalisation de la victime avant son transport, en urgence relative (blessé léger), vers le centre hospitalier universitaire (CHU).



La nature des blessures et les circonstances de la chute sont pour le moment ignorées.



Plus d'infos à venir.