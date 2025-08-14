Rouen : un cycliste prête main-forte aux policiers pour arrêter un voleur à la roulotte

Mercredi 13 août, vers 19 h, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) a interpellé un homme de 29 ans quai du Havre, grâce à l’aide inattendue… d’un cycliste.



En patrouille quai du Havre, à Rouen, les policiers remarquent une Renault Mégane avec une vitre brisée et une portière ouverte. Un individu sort du véhicule, tente de se dissimuler, puis prend la fuite en direction de la rue Saint-Éloi.



À pied, les policiers reçoivent l’aide spontanée d’un homme à vélo qui suit le suspect et communique sa progression. Pris en tenaille quelques instants plus tard, le fuyard est interpellé.



Âgé de 29 ans, l’homme faisait l’objet d’une fiche de recherche et d’une interdiction de paraître à Rouen. Soupçonné de vol à la roulotte, il a été placé en garde à vue.





