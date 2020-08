Rouen : un couple passé à tabac après avoir demandé à trois jeunes de faire moins de bruit

Le signalement des agresseurs fourni par les victimes ont permis aux policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de les retrouver. Trois individus, dont la description correspond, sont interpellés place Carnot, pas très loin du lieu de l'agression. Ils sont emmenés à l'hôtel de police et placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion.



Le plus âgé (24 ans) est rapidement mis hors de cause dans les violences, en revanche les deux autres, âgés de 20 et 21 ans, domiciliés à Rouen, sont formellement reconnus par les victimes et témoins. Ils ont été présentés dimanche soir au magistrat de permanence au parquet de Rouen.