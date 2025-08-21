Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

Poursuivi par la police dans la nuit de mercredi à jeudi, un conducteur de 23 ans a pris tous les risques pour éviter un contrôle. Rattrapé après avoir abandonné son véhicule accidenté, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,48 g par litre de sang.



Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août, vers 23h45, la police avait installé un contrôle routier ciblant la conduite sous l’emprise de l’alcool, rue Jean-Lecanuet, en plein centre de Rouen (Seine-Maritime).



À la vue des policiers, qui levaient leur dispositif, un automobiliste a brusquement fait un écart avant d’accélérer, refusant d’obtempérer. S’est alors engagée une course-poursuite à vive allure au cœur de la ville.



Le fuyard n’a pas hésité à griller un feu rouge, circuler sur une voie de bus et emprunter un sens interdit pour tenter d’échapper à ses poursuivants.

Il emboutit une voiture rue Saint-Hilaire Après avoir emprunté la rue Saint-Vivien, le conducteur a bifurqué brusquement vers la rue Saint-Hilaire, où il a violemment percuté un véhicule en stationnement. Son véhicule sérieusement endommagé, il a aussitôt pris la fuite à pied.



La tentative a été de courte durée : le conducteur a été rapidement rattrapés et interpellé par les forces de l’ordre. Les deux passagers également.

1,48 g d’alcool dans le sang Le conducteur, âgé de 23 ans, a été soumis à un dépistage qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,48 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer et défaut de maîtrise.



L’un de ses passagers, âgé de 47 ans, a pour sa part été verbalisé pour ivresse publique manifeste. Le troisième occupant, âgé de 25 ans, a également été interpellé mais laissé libre par la suite.



