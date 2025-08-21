Connectez-vous S'inscrire

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement


Poursuivi par la police dans la nuit de mercredi à jeudi, un conducteur de 23 ans a pris tous les risques pour éviter un contrôle. Rattrapé après avoir abandonné son véhicule accidenté, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,48 g par litre de sang.



Jeudi 21 Août 2025 - 11:40



Les policiers avaient établi un contrôle d'alcoolémie rue Jean-Lecanuet - Illustration DGPN
Les policiers avaient établi un contrôle d'alcoolémie rue Jean-Lecanuet - Illustration DGPN
Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août, vers 23h45, la police avait installé un contrôle routier ciblant la conduite sous l’emprise de l’alcool, rue Jean-Lecanuet, en plein centre de Rouen (Seine-Maritime).

À la vue des policiers, qui levaient leur dispositif, un automobiliste a brusquement fait un écart avant d’accélérer, refusant d’obtempérer. S’est alors engagée une course-poursuite à vive allure au cœur de la ville.

Le fuyard n’a pas hésité à griller un feu rouge, circuler sur une voie de bus et emprunter un sens interdit pour tenter d’échapper à ses poursuivants.

Il emboutit une voiture rue Saint-Hilaire

Après avoir emprunté la rue Saint-Vivien, le conducteur a bifurqué brusquement vers la rue Saint-Hilaire, où il a violemment percuté un véhicule en stationnement. Son véhicule sérieusement endommagé, il a aussitôt pris la fuite à pied.

La tentative a été de courte durée : le conducteur a été rapidement rattrapés et interpellé par les forces de l’ordre. Les deux passagers également.

1,48 g d’alcool dans le sang

Le conducteur, âgé de 23 ans, a été soumis à un dépistage qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,48 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer et défaut de maîtrise.

L’un de ses passagers, âgé de 47 ans, a pour sa part été verbalisé pour ivresse publique manifeste. Le troisième occupant, âgé de 25 ans, a également été interpellé mais laissé libre par la suite.




Mots clés : enquête, faits divers, police, refus d'obtempérer, Rouen, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025

Rouen : deux cambrioleurs surpris par la police les bras chargés de bouteilles de vin

20/08/2025

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025

Seine-Maritime : une adolescente et ses deux frères secourus en mer à Berneval-le-Grand

18/08/2025

Altercation entre voisins à Évreux : un couple interpellé pour violences volontaires

18/08/2025

Évreux : un automobiliste en situation irrégulière interpellé après des violences sur des policiers

18/08/2025

Braquage lors de la vente d'une moto à Evreux : le supposé acheteur soupçonné de complicité

18/08/2025

Seine-Maritime. Deux blessés dans une collision entre véhicules utilitaires au Havre

18/08/2025

Tentative de vol de carburant dans une entreprise de transport : trois interpellations à Grand-Quevilly

18/08/2025

Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

18/08/2025

Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

18/08/2025

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025

Un cheval sauvé après s’être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)

17/08/2025

Dans l'Eure, un habitant de Bézu-Saint-Éloi alerte les élus après plusieurs accidents mortels

17/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

17/08/2025 -

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Une fillette de 5 ans blessée grièvement dans un accident moto-piéton à Duclair, en Seine-Maritime

14/08/2025 -

Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

16/08/2025 -

Seine-Maritime : emportés par le courant au large d'Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

15/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138

16/08/2025 -

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025 -

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

14/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen