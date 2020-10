Rouen : surpris par la police en train de parachuter des paquets dans la prison

Quatre individus ont été interpellés aux abords de la maison d’arrêt Bonne-Nouvelle à Rouen, dimanche en début d’après-midi.



Un équipage de la BAC, en patrouille avenue Jean-Rondeau, à Rouen, remarque une Renault Clio qui s’arrête près du mur d’enceinte de la prison. Le passager descend et balance deux paquets par-dessus le mur de l’établissement. La voiture redémarre et prend la direction de la Sud III, poursuivie par le véhicule de la brigade anti-criminalité. La Clio est interceptée à hauteur de Petit-Quevilly.



Le conducteur, âgé de 20 ans, n’est pas titulaire du permis. Le passager, âgé de 21 ans, est interpellé et placé en garde à vue pour remise illicite d’objets à un détenu.



Les deux hommes sont domiciliés à Saint-Étienne-du-Rouvray.