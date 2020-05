Rouen : rattrapé par la BAC, le chauffard se réfugie dans le coffre de sa voiture

Une course-poursuite s’est alors engagée en direction des Hauts de Rouen. Arrivé rue des Sapins, le conducteur de la 307 a fait un tête à queue après avoir perdu le contrôle de sa direction. Qu’à cela ne tienne : il a tenté une marche arrière évitant de peu d’emboutir un container.



La voiture immobilisée, le conducteur a refusé de couper le contact. Il s’est alors réfugié dans le coffre tout en hurlant et injuriant les forces de l’ordre. Refusant de descendre, il s’est rebellé et a dû être plaqué au sol pour être maîtrisé et menotté.