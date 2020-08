Rouen : quatre jeunes sans domicile fixe interpellés lors du cambriolage d’un kebab

Des cambrioleurs ont été interpellés cette nuit de dimanche à lundi dans un restaurant de type kebab, rue Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen (Seine-Maritime). Pour s’introduire à l’intérieur, les individus ont brisé la vitre de la porte d’entrée.



Quand ils sont arrivés, discrètement, les hommes de la brigade anticriminalité (BAC) ont remarqué la présence d’un individu au niveau du tiroir-caisse et d’un second près d’un réfrigérateur avec une canette dans la main. Tous deux ont été interpellés.



Il s’agit de deux jeunes gens de nationalité marocaine âgés de 17 et 20 ans, qui ont déclaré être sans domicile fixe.