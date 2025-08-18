Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

Lors de l'agression, une femme s'est fait dérober sa sacoche - Illustration Adobe Stock
Une violente altercation a éclaté dans la nuit du samedi 16 août, vers 2h15, sur la place du Vieux Marché à Rouen (Seine-Maritime). La brigade anti-criminalité (BAC) est intervenue après avoir été alertée d’une rixe impliquant plusieurs individus devant une boîte de nuit.
Plaies saignantes et ecchymoses
Selon les premiers éléments, deux femmes et un homme ont été la cible de plusieurs jeunes qui ont agressé puis dérobé une sacoche à l'une des femmes avant de prendre la fuite en direction de la rue du Vieux-Palais.
Rapidement, les policiers ont repéré quatre individus essoufflés dont le signalement correspondait à celui des agresseurs présumés.
Les victimes, âgées de 20, 21 et 24 ans, ont affirmé avoir été aspergées de gaz lacrymogène puis rouées de coups de poing et de pied. Elles présentaient diverses blessures, plaies et ecchymoses sur le corps et à la tête. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.
En garde à vue pour violences aggravées
Lors des recherches, les forces de l’ordre ont découvert une veste bleu ciel et une bombe lacrymogène dissimulées derrière un muret, sur le lieu même de l’interpellation. En revanche, la sacoche volée n’a pas été retrouvée.
Âgés entre 15 et 19 ans, les quatre suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour vol en réunion et violences volontaires aggravées.
