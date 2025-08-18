Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

Selon les premiers éléments, deux femmes et un homme ont été la cible de plusieurs jeunes qui ont agressé puis dérobé une sacoche à l'une des femmes avant de prendre la fuite en direction de la rue du Vieux-Palais.



Rapidement, les policiers ont repéré quatre individus essoufflés dont le signalement correspondait à celui des agresseurs présumés.



Les victimes, âgées de 20, 21 et 24 ans, ont affirmé avoir été aspergées de gaz lacrymogène puis rouées de coups de poing et de pied. Elles présentaient diverses blessures, plaies et ecchymoses sur le corps et à la tête. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.