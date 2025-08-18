Connectez-vous S'inscrire

Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché


La brigade anti-criminalité est intervenue dans la nuit de samedi à dimanche place du Vieux Marché, à Rouen, où un vol avec violences a eu lieu devant un établissement de nuit. Quatre suspects, âgés de 15 à 19 ans, ont été arrêtés.



Lundi 18 Août 2025 - 12:25



Lors de l'agression, une femme s'est fait dérober sa sacoche - Illustration Adobe Stock
Lors de l'agression, une femme s'est fait dérober sa sacoche - Illustration Adobe Stock
Une violente altercation a éclaté dans la nuit du samedi 16 août, vers 2h15, sur la place du Vieux Marché à Rouen (Seine-Maritime). La brigade anti-criminalité (BAC) est intervenue après avoir été alertée d’une rixe impliquant plusieurs individus devant une boîte de nuit.

Plaies saignantes et ecchymoses

Selon les premiers éléments, deux femmes et un homme ont été la cible de plusieurs jeunes qui ont agressé puis dérobé une sacoche à l'une des femmes avant de prendre la fuite en direction de la rue du Vieux-Palais. 

Rapidement, les policiers ont repéré quatre individus essoufflés dont le signalement correspondait à celui des agresseurs présumés.

Les victimes, âgées de 20, 21 et 24 ans, ont affirmé avoir été aspergées de gaz lacrymogène puis rouées de coups de poing et de pied. Elles présentaient diverses blessures, plaies et ecchymoses sur le corps et à la tête. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.

En garde à vue pour violences aggravées

Lors des recherches, les forces de l’ordre ont découvert une veste bleu ciel et une bombe lacrymogène dissimulées derrière un muret, sur le lieu même de l’interpellation. En revanche, la sacoche volée n’a pas été retrouvée.

Âgés entre 15 et 19 ans, les quatre suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour vol en réunion et violences volontaires aggravées.
 





Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

18/08/2025

Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

18/08/2025

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025

Un cheval sauvé après s’être enlisé dans les douves du château du Rebais, aux Bottereaux (Eure)

17/08/2025

Dans l'Eure, un habitant de Bézu-Saint-Éloi alerte les élus après plusieurs accidents mortels

17/08/2025

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

17/08/2025

Une automobiliste grièvement blessée dans un accident sur l’A13, près de Gaillon, dans l'Eure

17/08/2025

Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

16/08/2025

Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138

16/08/2025

Seine-Maritime : un bus percute un pont à Barentin : le conducteur légèrement blessé

16/08/2025

Seine-Maritime : emportés par le courant au large d'Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

15/08/2025

Evreux : un homme brûlé aux bras dans l’incendie de son appartement au 12e étage

15/08/2025

Voiture contre poteau électrique dans l’Eure : 105 foyers privés d’électricité et départ de feu dans un champ

15/08/2025

Une fillette de 5 ans blessée grièvement dans un accident moto-piéton à Duclair, en Seine-Maritime

14/08/2025

Sécheresse : cinq rivières de l’Eure placées en vigilance par la préfecture

14/08/2025

Eure. Une remorque contenant du papier et du plastique s'enflamme chez Green Recycl' au Val d’Hazey

14/08/2025

Rouen : un cycliste prête main-forte aux policiers pour arrêter un voleur à la roulotte

14/08/2025

Fécamp. Une jeune femme affirme que sa fille et son conjoint sont en train de se noyer : tout était faux

14/08/2025

Quarante-neuf migrants interceptés et pris en charge à Varengeville-sur-Mer, en Seine-Maritime

14/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

17/08/2025 -

Fécamp. Une jeune femme affirme que sa fille et son conjoint sont en train de se noyer : tout était faux

14/08/2025 -

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

12/08/2025 -

Seine-Maritime : emportés par le courant au large d'Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

15/08/2025 -

Une fillette de 5 ans blessée grièvement dans un accident moto-piéton à Duclair, en Seine-Maritime

14/08/2025 -

Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

16/08/2025 -

Accident impliquant un poids lourd sur la N28 : circulation coupée à Bois-Guillaume, près de Rouen

12/08/2025 -

Quarante-neuf migrants interceptés et pris en charge à Varengeville-sur-Mer, en Seine-Maritime

14/08/2025 -

Yvelines : appel à témoins après la disparition inquiétante de Mina, 15 ans, à Triel-sur-Seine

13/08/2025 -

RN28 : circulation rétablie partiellement entre Rouen et Isneauville après un accident

13/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen