Rouen : poignardé par l’homme qu’il héberge au cours d’une altercation sur fond d’alcool

Un homme est à l’hôpital, blessé grièvement, un autre est en garde à vue. Une violente altercation entre ces hommes a éclaté sur fond d’alcool, dans la nuit de ce mardi 7 janvier, à Rouen (Seine-Maritime). Le motif de cette bagarre qui a conduit l’un des protagonistes à poignarder le second n’a pu être encore déterminée.



Les faits. Vers 23h50, un équipage de police-secours est appelée à intervenir rue des 2 Anges où un différend vient de se produire dans un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble a été signalé au centre d’information et de commandement (CIC).



En arrivant sur place, les fonctionnaires constatent la présence d’un homme, alcoolisé, armé d’une matraque télescopique et couvert de sang. Il s’agit d’un domicile fixe de 63 ans. Sur lui, deux couteaux pliables sont découverts.