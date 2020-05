Rouen : le couteau sous la gorge, il parvient à fausser compagnie à ses agresseurs

A l’abri des regards indiscrets, l’un des hommes sort un couteau et le pointe au niveau de la gorge du passant. Les deux complices s’apprêtent à faire les poches de la victime quand cette dernière, l’effet de surprise passé, parvient à repousser le bras de son agresseur et à s’enfuir.



Le passant, âgé de 31 ans, appelle immédiatement le « 17 » pour signaler les faits et fournir le signalement des trois agresseurs. Un équipage de la brigade anti-criminalité se rend place du Vieux-Marché et repère trois individus dont la description correspond et les contrôle.