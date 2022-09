Rouen : le corps d'une femme de 57 ans victime d'une mort violente découvert à son domicile

Selon nos informations, elle présentait des traces de coups et des plaies provoquées par un objet tranchant . Le médecin qui a examiné le corps à délivré un certificat médical avec obstacle médico-légal. Une autopsie devrait être ordonnée par le parquet afin de déterminer les causes de la mort et à quand elle remonte.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Le service d'identité judiciaire a procédé à des investigations de police technique et scientifique sur la scène de crime : recherches de traces génétiques et d'empreintes papillaires.



Dans l'immédiat, aucun suspect n'a été interpellé .