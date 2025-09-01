Rouen : la brigade anticriminalité prend en filature un voleur à la roulotte et l'interpelle

Le roulottier a forcé la serrure de la portière pour s'introduire dans la voiture, sous les yeux des policiers - Illustration Depositphotos
Les faits se sont déroulés vendredi 29 août. Peu après 19 heures, un ’individu a été repéré par une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC), alors qu'il inspectait des véhicules stationnés dans le secteur de la rue d'Amiens, un endroit réputé pour des vols à la roulotte. Après avoir entrouvert une première portière sans rien emporter, le suspect a poursuivi son repérage, pris en filature par les policiers en civil..
Interpellé en flagrant délit
Parvenu à hauteur d’une autre voiture, le roulottier supposé a d'abord regardé avec insistance à l'intérieur de l'habitacle puis a forcé la porte côté conducteur. Il est ressorti quelques instants plus tard, un objet dans la main. Les policiers ont alors décidé d’intervenir et de procéder à son arrestation. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour tentative de vol à la roulotte et dégradations de bien privé.