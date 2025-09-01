Rouen : la brigade anticriminalité prend en filature un voleur à la roulotte et l'interpelle

Un homme de 25 ans a été surpris en train d’ouvrir plusieurs véhicules stationnés rue d’Amiens, à Rouen. Les policiers, qui le surveillaient discrètement, l’ont interpellé alors qu’il venait de dérober un objet dans une voiture.



Les faits se sont déroulés vendredi 29 août. Peu après 19 heures, un ’individu a été repéré par une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC), alors qu'il inspectait des véhicules stationnés dans le secteur de la rue d'Amiens, un endroit réputé pour des vols à la roulotte. Après avoir entrouvert une première portière sans rien emporter, le suspect a poursuivi son repérage, pris en filature par les policiers en civil..

Interpellé en flagrant délit Parvenu à hauteur d’une autre voiture, le roulottier supposé a d'abord regardé avec insistance à l'intérieur de l'habitacle puis a forcé la porte côté conducteur. Il est ressorti quelques instants plus tard, un objet dans la main. Les policiers ont alors décidé d’intervenir et de procéder à son arrestation. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour tentative de vol à la roulotte et dégradations de bien privé.





