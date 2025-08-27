Rouen : fermeture du tunnel de la Grand’Mare en raison d’une panne d’équipements

Le tunnel de la Grand’Mare, à Rouen, est fermé à la circulation dans les deux sens ce mercredi matin. Une défaillance des systèmes de ventilation et de signalisation en est à l’origine. Des itinéraires de déviation ont été mis en place.



Une panne technique contraint à la fermeture



La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce la fermeture du tunnel de la Grand’Mare, situé sur la RN28 à Rouen, dans les deux sens de circulation. Cette décision a été prise en raison d’une défaillance affectant les équipements de ventilation et de signalisation, indispensables pour la sécurité des usagers.



Les déviations activées



Afin de limiter les perturbations, des itinéraires de substitution sont proposés :

• S1 pour les automobilistes se dirigeant vers l’est de l’agglomération,

• S2 pour ceux circulant en direction de l’ouest.



Durée de fermeture encore inconnue



La DIRNO n’a pas encore précisé la durée de cette fermeture, qui pourrait se prolonger le temps des réparations et des vérifications techniques.

