Connectez-vous S'inscrire

Rouen : exhibition sexuelle en pleine rue, un homme de 68 ans interpellé


L’individu, surpris en train de se masturber dans la rue, a tenté de se réfugier dans un immeuble où il a été interpellé. Il a été reconnu formellement par la victime.



Mercredi 29 Octobre 2025 - 11:25


L'exhibitionniste a été interpellé dans un immeuble après avoir été formellement identifié par la victime - Illustration
L'exhibitionniste a été interpellé dans un immeuble après avoir été formellement identifié par la victime - Illustration
Scène pour le moins dérangeante ce mardi 28 octobre,  peu avant 10 heures, à Rouen (Seine-Maritime). Une femme de 22 ans, qui marchait à proximité de l'hôtel de ville, a aperçu un homme s’approchant d’elle avec le pantalon déboutonné et les parties intimes exposées. L’homme se masturbait ostensiblement en sa direction.

Poursuivi puis retrouvé dans un appartement

Face à ce comportement, la jeune femme a immédiatement réagi et a suivi l’individu qui prenait la fuite. Ce dernier a alors ouvert la porte d’un immeuble situé sur le boulevard de l’Isère et s’y est engouffré. C’est là que sont intervenus les policiers, appelés entretemps par la jeune femme. 

Sur place, la jeune femme explique être la victime des faits et décrit avec précision l’auteur présumé. Les policiers localisent rapidement l'appartement où le suspect s'est réfugié. Cet homme de 68 ans ouvre aux policiers et accepte de les suivre jusqu’aux parties communes, où il est formellement reconnu par la victime.

Une procédure a été engagée pour exhibition sexuelle. Le sexagénaire devra répondre de ses actes devant la justice.





Mots clés : enquête, exhibition sexuelle, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime



http://

Rouen : exhibition sexuelle en pleine rue, un homme de 68 ans interpellé

29/10/2025

A150 : la bretelle de sortie vers Maromme fermée deux jours pour travaux de sécurité

28/10/2025

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

28/10/2025

Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place

28/10/2025

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025

En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang

28/10/2025

Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé

27/10/2025

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025

Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool

27/10/2025

Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

27/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or

26/10/2025

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025

Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

26/10/2025

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

25/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes

24/10/2025

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025
Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025 -

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025 -

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025 -

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025 -

Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

23/10/2025 -

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen