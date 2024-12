Rouen et Petit-Quevilly : deux mineurs en fugue retrouvés et stupéfiants saisis lors d’opérations anti-drogue

Une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants et les points de deal a eu lieu hier, jeudi, dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Les policiers rouennais épaulés par des fonctionnaires de la CRS8 et deux chiens anti-drogue ont procédé à deux contrôles, entre 14h30 et 18h30, dans le quartier de la Sablière et dans le secteur de la piscine à Petit-Quevilly.