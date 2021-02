Rouen : en chaussettes et en short, le pilote de la moto avait 2,20 g d’alcool dans le sang

Une moto a été interceptée par des policiers cette nuit nuit, vers minuit et demi, rue du Renard à Rouen. L’attention de l’équipage de la compagnie départementale d’intervention (CDI) a été attirée par le pilote qui ne portait pas de casque et était arrêté au milieu des voies de circulation.



Lors des vérifications d’usage, les forces de l’ordre ont constaté que l’homme, un rouennais de 18 ans, était dans une tenue vestimentaire peu ordinaire en cette période hivernale : il était en chaussettes et en short !

Il présentait par ailleurs des plaies superficielles au niveau d’un genou et d’un bras.