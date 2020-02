Rouen : deux tagueurs surpris en pleine action par la police place Henri IV

Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) en patrouille cette nuit de jeudi vers 2h30, a repéré, place Henri IV à Rouen, deux auteurs de tags.



Les deux individus étaient en pleine action. Ils avaient tagué la vitrine d’un salon de coiffure ainsi que les murs d’un immeuble. Ils se sont ensuite attaqués au socle de la statue Henri IV, avant d’être interpellés sans opposer la moindre résistance.



Les mis en cause, âgés de 19 et 20 ans sont domiciliés à Sotteville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan, deux communes de l’agglomération rouennaise.