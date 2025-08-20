Rouen : deux cambrioleurs surpris par la police les bras chargés de bouteilles de vin

Suite à l'appel d'un témoin, la brigade anticriminalité a surpris deux individus en pleine nuit, les bras chargés de bouteilles de vin, après avoir fracturé la porte d’un pavillon situé sur la rive droite de Rouen.



Ce mardi 19 août, vers 23h40, un témoin signale aux forces de l’ordre un cambriolage en cours dans un pavillon de la rive droite de Rouen (Seine-Maritime). Deux individus auraient été vus pénétrant dans l’habitation en l’absence des propriétaires, après avoir forcé le verrou et la porte donnant sur le jardin.

La maison sens dessus dessous Dépêchés sur place, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) constatent à leur arrivée de la lumière à l’intérieur du domicile ainsi que des lueurs de lampes torches. En pénétrant dans la maison, ils découvrent un intérieur sens dessus dessous : tiroirs vidés, meubles fouillés, valises prêtes à être emportées.



Dans la cuisine, une valise contient notamment des disques vinyles et une flûte.

Interpellés à la porte de la cave... Alors qu’ils inspectent les lieux, les fonctionnaires entendent du bruit provenant de la cave. Postés à l’entrée, ils interceptent deux individus qui remontent, les bras chargés de bouteilles de vin.



Les suspects, âgés de 39 et 22 ans, sont également trouvés en possession d’une lampe torche, d’un couteau pliant et d’un jeu de clés de la maison qu’ils affirment avoir « découvert » sur la cheminée.



Les deux hommes ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue pour vol par effraction. L’enquête se poursuit afin de déterminer si d’autres objets ont été dérobés ou préparés pour être emportés.





