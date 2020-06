Rouen : deux auteurs d'un vol en réunion reconnus par la victime et interpellés

Les abords du square Verdrel à Rouen (Seine-Maritime) a été une nouvelle fois le théâtre d'un vol en réunion. La victime, un homme de 19 ans, s'est fait dérober son Iphone 11 par des inconnus, ce lundi 22 juin vers 23 heures.



Le jeune homme, en compagnie de deux amis, a été abordé par deux individus qui l'ont immédiatement agressé pour lui voler son téléphone portable, avant de prendre la fuite en courant. Les deux amis, témoins de la scène, ont tenté de se lancer à la poursuite des voleurs, mais ils en ont été empêchés par deux complices qui se sont interposés.



Dépêché sur les lieux, un équipage de policiers a procédé à des recherches dans le secteur, accompagné de la victime. En repassant devant le square Verdrel, vers 23h30, les forces de l'ordre ont remarqué la présence de quatre jeunes dont deux d'entre eux ont été formellement reconnus par le jeune homme.



Il s'agissait non pas des voleurs du téléphone mais de ceux qui se sont interposés. L'un est âgé de 20 ans et originaire de Rouen, l'autre a 24 ans et est domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville. Tous deux ont été interpellés et placés en garde à vue pour vol en réunion.



Les deux agresseurs quant à eux n'ont pas été retrouvés, pour le moment.