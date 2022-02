Rouen : accident spectaculaire sur la N28, le conducteur s’en sort avec un bras cassé

A l’arrivée de la police, le conducteur n’était plus là. Il a été retrouvé aux urgences du CHU de Rouen, tout proche, où il s’était rendu par des propres moyens. Le médecin a diagnostiqué une fracture d’un bras. Le quadragénaire a fait l’objet d’un prélèvement sanguin afin de vérifier la présence ou non d’alcool.



La circulation entre Isneauville et Rouen a été perturbée sur près de trois kilomètres suite à la neutralisation de la voie de droite le temps d’enlever le véhicule accidenté et de procéder à la remise en état des glissières.