Rouen : Luminiscence prolonge son enchantement à la cathédrale Notre-Dame jusqu’en mai 2025

Plus qu’un simple spectacle visuel, Luminiscence offre une immersion totale. L’expérience est sublimée par une sonorisation en trois dimensions, portée par l’un des chœurs les plus talentueux de la région, qui accompagne en live la féérie lumineuse.



Et pour aller encore plus loin, des soirées exceptionnelles auront lieu jusqu’au 12 avril 2025, où l’orchestre Luminiscence se produira en live pour des concerts immersifs inédits.



Un rendez-vous à ne pas manquer pour redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Rouen sous un jour nouveau, entre histoire, art et innovation.