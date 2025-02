Rouen : Fausse alerte incendie à la cathédrale, évacuée par précaution en début d’après-midi

L’alerte a été donnée à 13h27, signalant une activation du détecteur linéaire situé sous la toiture du bas-cœur, au niveau du chevet sud. Conformément aux protocoles de sécurité, la conservatrice du site a effectué une levée de doute, restée sans réponse concluante.



Face à cette incertitude, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour procéder à une reconnaissance. leur arrivée sur place, ils ont trouvé une cathédrale déjà évacuée. Un dispositif de six engins et vingt soldats du feu a été mobilisé pour inspecter les combles et s’assurer de l’absence de danger.