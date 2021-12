Rouen : 41 infractions relevées lors d’une opération de contrôle de livreurs à deux-roues

La dernière en date s’est déroulée jeudi entre 18h30 et 20h, dans les rues de l’hypercentre de Rouen. Elle a mobilisé quinze policiers de la sécurité publique, trois fonctionnaires de la police aux frontières (PAF) et six policiers municipaux.



Le bilan est assez impressionnant : quarante livreurs à deux-roues (vélo, cyclomoteur ou scooter) ont été contrôlés. Trois d’entre eux, en situation irrégulière, ont été interpellés et placés en retenue administrative à la police aux frontières.